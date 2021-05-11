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Существо размером со взрослого человека летает в Петербурге над водой

В Петербурге заметили скопу

Краснокнижный пернатый хищник попал в объектив бёрдвотчера в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
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На берегу Финского залива Антон Кубышкин заметил скопу. Свои фотографии он опубликовал 11 мая в группе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте». Это очень крупная хищная птица, размах крыльев у неё достигает 145–170 см. Она питается в основном рыбой.

Охотятся скопы в основном на лету — парят над водой на высоте 10–40 метров. Заметив рыбу, птица быстро опускается, направляет лапы вперёд, в воду, а крылья отводит назад. Для взлёта с воды использует мощный, почти горизонтальный взмах крыла.

Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России

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Комментарии (22)

265931554
А я уж думаю - ну всё, допраздновались...
265056402
идите вы с такими новостями. Шатается по городу фотограф, пока офисные хомяки пытаются работать)) Такое чувство, что это пиар нифига-на-деланья. Не экскурс в жизнь птиц, а реклама как не ходить на работу.
Вообще не цепляет - в положительном смысле. Как про короновирус очередная новость
AlBerkut
А может тогда существо размером со взрослую скопу, а не бердвотчер?
Искусство заголовка, прошу и в новости исправить!

Бескрылое существо размером со взрослую скопу, но так и не научившееся летать, подглядывало за ничего не подозревавшей птицей в полёте.
😉😎😎😎
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