На берегу Финского залива Антон Кубышкин заметил скопу. Свои фотографии он опубликовал 11 мая в группе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте». Это очень крупная хищная птица, размах крыльев у неё достигает 145–170 см. Она питается в основном рыбой.

Охотятся скопы в основном на лету — парят над водой на высоте 10–40 метров. Заметив рыбу, птица быстро опускается, направляет лапы вперёд, в воду, а крылья отводит назад. Для взлёта с воды использует мощный, почти горизонтальный взмах крыла.