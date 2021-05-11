В Минприроды подсчитали, когда в России закончатся газ и нефть

Запасов нефти в России при нынешнем уровне добычи, по данным Минприроды, хватит на 59 лет, газа — на 103 года.

Как сообщает 11 мая РБК, по словам главы министерства Александра Козлова, запасы можно увеличить, если увеличить объём геологоразведки в труднодоступных территориях. «Где-то есть месторождения, которые высвобождаются [истощаются], а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку. В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах», — отметил министр.