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В Минприроды подсчитали, когда в России закончатся газ и нефть

Запасов нефти в России при нынешнем уровне добычи, по данным Минприроды, хватит на 59 лет, газа — на 103 года.

Как сообщает 11 мая РБК, по словам главы министерства Александра Козлова, запасы можно увеличить, если увеличить объём геологоразведки в труднодоступных территориях. «Где-то есть месторождения, которые высвобождаются [истощаются], а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку. В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах», — отметил министр.

В 2019 году Россия добыла 568 млн тонн нефти и конденсата — таким образом был побит постсовесткий рекорд. В 2020 году этот показатель снизился на 8,6 %, до 512,68 млн тонн.

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Комментарии (1)

zlopopik
Доверие к госорганам таково, что данная информация не воспринимается от слова совсем. То есть, запасы нефти и газа могут закончиться и завтра и через 200 лет.
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