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Погода — нерабочая. Самое время встречать белые ночи, а днём до 25 градусов

В Петербург пришло летнее тепло

Новую рабочую неделю петербургская погода встречает празднично. Уже в 7 часов утра плюс 15 градусов, а днём будет до 24. Тепло даже после захода солнца — самое время гулять по ночам.

Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 мая днём возможна небольшая облачность, без осадков, ветер южный умеренный, днём порывистый. Ночью было плюс 9–11 градусов, днем воздух прогреется до 22–24, только на побережье Финского залива прохладнее — местами плюс 16–18 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Это ночная и дневная температура сейчас повышенная, отмечает «Яндекс». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, 11 мая в Санкт-Петербурге бывает облачно с прояснениями, от 4 до 17 градусов тепла в течение суток. Холоднее всего в этот день было в 1995 году, минус 1, а теплее всего — в 1963 году, плюс 25 градусов.

12 мая будет ещё теплее — 23–25 градусов, а 13-го — на пару градусов прохладнее и возможны кратковременные дожди.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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