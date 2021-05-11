Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 мая днём возможна небольшая облачность, без осадков, ветер южный умеренный, днём порывистый. Ночью было плюс 9–11 градусов, днем воздух прогреется до 22–24, только на побережье Финского залива прохладнее — местами плюс 16–18 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.



Это ночная и дневная температура сейчас повышенная, отмечает «Яндекс». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, 11 мая в Санкт-Петербурге бывает облачно с прояснениями, от 4 до 17 градусов тепла в течение суток. Холоднее всего в этот день было в 1995 году, минус 1 , а теплее всего — в 1963 году, плюс 25 градусов.