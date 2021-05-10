FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +20
74.14р89.51р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Массовая драка юношей на площади Мужества попала на видео. Нападавшие скрылись на «семёрке»

В Петербурге на площади Мужества молодёжь устроила массовую драку

В Петербурге на площади Мужества молодые люди устроили драку в стиле «стенка на стенку». Потасовка попала на видео. По данным «Фонтанки», инцидент произошёл днём 10 мая.

На кадрах видно, как трое парней нападают на стоящую недалеко от «Пятёрочки» компанию ровесников. После непродолжительной драки, в которой молодые люди наносят оппонентам удары руками и ногами, троица подбегает к тёмной «семёрке» (ВАЗ-2107 - Прим.ред.) и уезжает. Есть ли пострадавшие в этом бою, неизвестно.

«Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, но к моменту выхода новости ответ не был получен.

В соцсетях дерущихся называют футбольными фанатами, однако, сами фанаты своих в ребятах не признали. Судя по всему, приехавших на «семёрке» могут причислять себя к так называемой субкультуре оффников. Юноши устраивают «забивы» и пытаются в драке отстоять свою точку зрения или заявить о себе.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

mavar
Гопники неистрибимы.
Агроном аэродрома
"Юноши устраивают «забивы»" - у них что "программа для вычисления по IP сломалась"(с)?
avtech
очередное городское дерьмо
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний