В Петербурге на площади Мужества молодые люди устроили драку в стиле «стенка на стенку». Потасовка попала на видео. По данным «Фонтанки», инцидент произошёл днём 10 мая.



На кадрах видно, как трое парней нападают на стоящую недалеко от «Пятёрочки» компанию ровесников. После непродолжительной драки, в которой молодые люди наносят оппонентам удары руками и ногами, троица подбегает к тёмной «семёрке» (ВАЗ-2107 - Прим.ред.) и уезжает. Есть ли пострадавшие в этом бою, неизвестно.

«Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, но к моменту выхода новости ответ не был получен.