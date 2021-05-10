На мясокомбинате «Тосненский» нашли останки красноармейца и мины. Но забрать их оказалось непросто

Как сообщает 47news , 10 мая в 19:30 к проходной мясоперерабатывающего комбината «Тосненский» на Красноборском шоссе у посёлка Тельмана приехали полицейские, представители Следственного комитета, прокуратуры и депутата Госдумы Михаила Романова. С ними были члены движения «Добровольцы Купчино». Прибыли они вот по какому поводу: двумя днями ранее на территории комплекса обнаружились человеческие останки, предположительно бойца Красной Армии, а также миномётные мины. С утра у ворот комбината находились поисковики «Колпинского рубежа» и «Ивана Сусанина», но за забор их не пустили.

На месте боев Великой Отечественной войны в Тосненском районе Ленобласти нашли костные останки советского бойца. Теперь осталось найти того, кто их выкопал.

Кости и снаряды 8 мая нашёл бульдозерист. Была достигнута договорённость, что поисковиков пустят на территорию в 11 часов 10 мая. Но она была нарушена. Пустили только с прокуратурой и Следственным комитетом.

Как пояснил 47news руководитель «Добровольцев Купчино» Юрий Куликов, на территорию «Тосненского» удалось попасть благодаря принципиальности поисковиков, которые решили стоять у проходной до последнего, а также резонансу.

«Странная ситуация выходит. 9 мая мы празднуем День Победы, а на следующий день продолжаем работы на месте, где нашли останки солдата. Ждём машину из морга, останки должен описать судмедэксперт. После приедет Росгвардия за боеприпасами. Оказалось, что их кто-то сложил на бетонное основание. Не выходит на связь бульдозерист, который и сообщил о находке. Все волнуются, а ему лишь надо указать, где именно он останки нашёл», — рассказал Куликов.

На месте, где вел работы бульдозер, проходил передний край обороны города Колпино. В 1943-м там проходила одна из траншей, которая соединяла противотанковый ров. Это не первые останки бойца Красной Армии, которые нашли в этом районе