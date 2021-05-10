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Команда Путина выиграла со счетом 13:9 в матче Ночной хоккейной лиги

Команда президента России Владимира Путина выиграла со счетом 13:9 в матче Ночной хоккейной лиги, которой в этом году исполняется 10 лет. Встреча прошла 10 мая в ледовом дворце «Большой» в Сочи.

Глава государства вышел на лед в красном свитере под традиционным для него в таких матчах номером 11 и забросил 8 шайб, пишет РИА Новости.

kremlin.ru

Команда «Легенды хоккея», в которой играет Путин, сыграла с командой «Сборная Ночной хоккейной лиги». Среди участников матча — глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев, музыкант Игорь Бутман, отечественные хоккеисты Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Игорь Ларионов и другие.

В 2011 году Путин и ветераны отечественного хоккея инициировали создание Ночной хоккейной лиги — любительской спортивной организации. Последняя игра команды «Легенды хоккея» со сборной Ночной хоккейной лиги прошла 10 мая. Она завершилась со счетом 14:7 в пользу первой. Владимир Путин забил восемь шайб в ворота соперника. В матче также приняли участие министр обороны Сергей Шойгу и хоккеисты Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Виктор Шалимов. На спортивном мероприятии присутствовал бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.

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Комментарии (10)

doorbal_
чудеса да и только
265930036
Free Robux
SERGEY111
Любые проиграют и с любым счетом - кто ж захочет ночью услышать визг тормозов воронка у себя по окнами .
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