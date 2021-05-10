Команда президента России Владимира Путина выиграла со счетом 13:9 в матче Ночной хоккейной лиги, которой в этом году исполняется 10 лет. Встреча прошла 10 мая в ледовом дворце «Большой» в Сочи.

Глава государства вышел на лед в красном свитере под традиционным для него в таких матчах номером 11 и забросил 8 шайб, пишет РИА Новости.