Команда президента России Владимира Путина выиграла со счетом 13:9 в матче Ночной хоккейной лиги, которой в этом году исполняется 10 лет. Встреча прошла 10 мая в ледовом дворце «Большой» в Сочи.
Глава государства вышел на лед в красном свитере под традиционным для него в таких матчах номером 11 и забросил 8 шайб, пишет РИА Новости.
kremlin.ru
Команда «Легенды хоккея», в которой играет Путин, сыграла с командой «Сборная Ночной хоккейной лиги». Среди участников матча — глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев, музыкант Игорь Бутман, отечественные хоккеисты Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Игорь Ларионов и другие.
В 2011 году Путин и ветераны отечественного хоккея инициировали создание Ночной хоккейной лиги — любительской спортивной организации. Последняя игра команды «Легенды хоккея» со сборной Ночной хоккейной лиги прошла 10 мая. Она завершилась со счетом 14:7 в пользу первой. Владимир Путин забил восемь шайб в ворота соперника. В матче также приняли участие министр обороны Сергей Шойгу и хоккеисты Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Виктор Шалимов. На спортивном мероприятии присутствовал бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.