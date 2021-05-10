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В чернобыльской зоне отчуждения задержали сталкеров из России

Двух сталкеров из России в компании коллеги с Украины задержали при попытке пробраться в чернобыльскую зону отчуждения. Об этом 10 мая сообщает Госпогранслужба Украины.

«Пограничники отдела «Иванков» Житомирского отряда совместно с полицией задержали 3-х человек, которые пробирались в зону отчуждения и зону безусловного (обязательного. — Ред.) отселения. Правонарушителями оказались 27-летний и 25-летняя граждане Российской Федерации и ровесница иностранки, гражданка Украины, жительница Николаева», — говорится в сообщении.

Троица шла в зону отчуждения пешком для экстремального туризма. Уточняется, что на Украину россияне въехали законно. Составлены административные протоколы за «нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению».

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Комментарии (5)

Агроном аэродрома
Если "задержали", то какие оне тогда "свалкеры"??!!..
Karl_Ivanovich
В школах перестали преподавать НВП - и вот результат: придурки добровольно лезут в радиоактивно-зараженную местность без всяких средств защиты и РХ-разведки.
Я бы за деньги, в УЗК и с дозиметром близко к этому гадюшнику не подошёл.
Vodjatel
Все объекты класса «кетер»
Подросли на целый метр
И какой сейчас длинны ?
-Данные удалены-
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