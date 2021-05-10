В чернобыльской зоне отчуждения задержали сталкеров из России

Двух сталкеров из России в компании коллеги с Украины задержали при попытке пробраться в чернобыльскую зону отчуждения. Об этом 10 мая сообщает Госпогранслужба Украины.



«Пограничники отдела «Иванков» Житомирского отряда совместно с полицией задержали 3-х человек, которые пробирались в зону отчуждения и зону безусловного (обязательного. — Ред.) отселения. Правонарушителями оказались 27-летний и 25-летняя граждане Российской Федерации и ровесница иностранки, гражданка Украины, жительница Николаева», — говорится в сообщении.

