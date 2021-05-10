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На Ухань обрушился сильнейший ураган, который сбивает людей с ног и валит деревья

В китайском городе Ухань, который прославился на весь мир из-за коронавируса, бушует сильнейший ураган, видео разгулявшейся стихии очевидцы 10 мая публикуют в Twitter и Instagram.

Мощный ветер пришел в город вместе с дождем, на видео видно, как стихия волочит по улицам мусор и обрывки кровли. Ветер такой силы, что сбивает людей с ног и валит деревья.

Информации о пострадавших в настоящее время нет.

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Комментарии (6)

SNOW
Казни египетские. Ждём саранчу и песьих мух.
Sobaka
Только ничего не жрать!
Cashmare
Грядет эпидемия атипичной ветрянки?
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