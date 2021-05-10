В китайском городе Ухань, который прославился на весь мир из-за коронавируса, бушует сильнейший ураган, видео разгулявшейся стихии очевидцы 10 мая публикуют в Twitter и Instagram.
На Ухань обрушился мощный ураган pic.twitter.com/K6sLd1v4TN— Графин невежливый (@art100780) May 10, 2021
Мощный ветер пришел в город вместе с дождем, на видео видно, как стихия волочит по улицам мусор и обрывки кровли. Ветер такой силы, что сбивает людей с ног и валит деревья.
Ухань pic.twitter.com/Zdn5NXEUnn— Мой Город (@mygorodkz) May 10, 2021
Информации о пострадавших в настоящее время нет.