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На Ушинского жёсткая авария с каршерингом. Один автомобиль перевёрнут, два — всмятку

В Петербурге столкнулись три легковых автомобиля

Три легковых автомобиля столкнулись в Калининском районе Петербурга днём 10 мая. Фото и видео с места происшествия появились в соцсетях.

На кадрах одна из машин лежит на боку, две другие сильно помяты. На месте работают врачи и спасатели.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Авария произошла у перекрёстка улицы Ушинского и проспекта Луначарского. В районе места ДТП наблюдаются пробки.

«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (2)

Эвелина-М
"Хрустики"
zlopopik
Опять публичная машинка. Ну-ну. Активных пользователей, кстати, можно ставить на учет. Проявится много интересного.
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