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В Выборге заметили закованную в наручники светловолосую пленницу. Оказалось, так отец воспитывает дочь

Жители Выборга не на шутку забеспокоились после того, как увидели на улице Сторожевой Башни нетипичную сценку. В День Победы заплаканную девушку-блондинку в наручниках пересадили из автомобиля «Ниссан Патрол» в чёрный «Тойота Лэнд Крузер Прадо», после чего увезли. Очевидцы, разумеется, сообщили об увиденном в полицию.

Как сообщает 10 мая 47news со ссылкой на правоохранительные органы, пленение оказалось частью воспитательной работы. В полицию позвонил мужчина и представился отцом девушки. Он рассказал, что дочь регулярно уходит из дома из-за проблем в семье. То, что происходило на улице Сторожевой Башни, было операцией по возвращению блудной дочери в родные пенаты.

Выяснилось также, что беглянке 18 лет. На момент подготовки публикации журналистам связаться с мужчиной не удалось.

Полиция проводит проверку.

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Комментарии (1)

zlopopik
Бывает. Отцу виднее, как дочь воспитывать и от беды уберегать. Сейчас много напастей. Иногда на цепь сажают наркоманов, когда у них тяга. Иногда это единственно верный способ спасти.
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