В Выборге заметили закованную в наручники светловолосую пленницу. Оказалось, так отец воспитывает дочь

Жители Выборга не на шутку забеспокоились после того, как увидели на улице Сторожевой Башни нетипичную сценку. В День Победы заплаканную девушку-блондинку в наручниках пересадили из автомобиля «Ниссан Патрол» в чёрный «Тойота Лэнд Крузер Прадо», после чего увезли. Очевидцы, разумеется, сообщили об увиденном в полицию.



Как сообщает 10 мая 47news со ссылкой на правоохранительные органы, пленение оказалось частью воспитательной работы. В полицию позвонил мужчина и представился отцом девушки. Он рассказал, что дочь регулярно уходит из дома из-за проблем в семье. То, что происходило на улице Сторожевой Башни, было операцией по возвращению блудной дочери в родные пенаты.