Дачники под Всеволожском устроили стрельбу в честь Дня Победы. Соседи всполошились

Полиция Всеволожского района Ленобласти думает, что делать с двумя взрослыми мужчинами, которые затеяли стрельбу на садовом участке в честь Дня Победы.



Как сообщает 10 мая 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД, накануне около четырёх дня в дежурную часть поступило сообщение от 34-летней уборщицы. Женщина сообщила, что на дачном участке в посёлке Рахья стреляют.

Прибывший через 20 минут в СНТ «Ленинградец» наряд полиции застал на месте 39-летнего и 54-летнего мужчин, которые, празднуя, стреляли в воздух из списанного охолощенного оружия.