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Дачники под Всеволожском устроили стрельбу в честь Дня Победы. Соседи всполошились

В Ленинградской области Победу отметили стрельбой

Полиция Всеволожского района Ленобласти думает, что делать с двумя взрослыми мужчинами, которые затеяли стрельбу на садовом участке в честь Дня Победы.

Как сообщает 10 мая 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД, накануне около четырёх дня в дежурную часть поступило сообщение от 34-летней уборщицы. Женщина сообщила, что на дачном участке в посёлке Рахья стреляют.

Прибывший через 20 минут в СНТ «Ленинградец» наряд полиции застал на месте 39-летнего и 54-летнего мужчин, которые, празднуя, стреляли в воздух из списанного охолощенного оружия.

Стрелки были доставлены в территориальный отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (5)

***_555
Полицаи?
АСмуров
Про блокаду Ленинграда читал, а про блокаду Всеволожска почему то ни разу не попалось.
chip1
Алкоголь+табак+шашлык и ты чувствуешь себя героем-победителем которого встречают с радостью и слезами на глазах. Как не бахнуть салют в честь великих побед поколения 60...80-х, молодежь не поймет. А соседка явно японский шпион!)
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