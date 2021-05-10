FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +20
74.14р89.51р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
23
Печать

В Свердловской области подожгли приют для собак. Погибли несколько десятков старых и больных животных

На Урале приют для собак закидали бутылками с зажигательной смесью

Приют для собак пытались сжечь в Свердловской области в ночь на 10 мая. Погибли более тридцати старых и больных животных, часть питомцев хозяева успели спасти.

Пожар начался около двух часов ночи в поселке Билимбай.

«У нас во всю короткую сторону участка еще в 2015 году было построено каркасное здание. В этом помещении находились собаки, кошки. В отдельной комнате жили мы с совсем маленькими животными — той-терьерами и другими. Ночью услышали шум, выскочили. Горела дальняя от нас часть каркасного здания. Моментально всё полыхнуло. Соседи вызвали пожарных», — рассказала Е1.RU владелица приюта Галина.

Женщина в темноте и дыму смогла выпустить на улицу около трех десятков четвероногих. На участке владельцы обнаружили пахнущие бензином разбитые бутылки с самодельными фитилями и металлическими болтами внутри. По их мнению, кидали их с территории соседнего участка, куда есть свободный проход.

Пострадавшие обратились в полицию с заявлением о поджоге.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (23)

Abu-Denis
Непонятно, зачем болты в бутылке-зажигалке.
Vikosa
О стране можно судить по тому, как в ней обращаются с животными... Наша дно пробивает. Самопальный приюты- гадюшники, озлобленные соседи как следствие, а главное никакой ответственности вообще ни за что. Завел собаку, выкинул потом, она нарожала ещё собак..
мухомор
Не должно существовать подобных садистских заведений в принципе.
Отловленные животные должны содержаться в нормальных условиях а не гадюшниках. Но ограниченное время. 30 дней вполне достаточно. Потеряшки найдутся, а волонтёры кого-то и новым хозяевам пристроят.
Остальных усыплять. Гуманно и безболезненно.
А не вот это вот всё, где медицины никакой, гадят там где спят, и из-за голода жрут друг друга. А вокруг вонь и грязь.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний