В Свердловской области подожгли приют для собак. Погибли несколько десятков старых и больных животных

Приют для собак пытались сжечь в Свердловской области в ночь на 10 мая. Погибли более тридцати старых и больных животных, часть питомцев хозяева успели спасти.



Пожар начался около двух часов ночи в поселке Билимбай.



«У нас во всю короткую сторону участка еще в 2015 году было построено каркасное здание. В этом помещении находились собаки, кошки. В отдельной комнате жили мы с совсем маленькими животными — той-терьерами и другими. Ночью услышали шум, выскочили. Горела дальняя от нас часть каркасного здания. Моментально всё полыхнуло. Соседи вызвали пожарных», — рассказала Е1.RU владелица приюта Галина.

