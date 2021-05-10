В Свердловской области подожгли приют для собак. Погибли несколько десятков старых и больных животных

Приют для собак пытались сжечь в Свердловской области в ночь на 10 мая. Погибли более тридцати старых и больных животных, часть питомцев хозяева успели спасти.
Пожар начался около двух часов ночи в поселке Билимбай.
«У нас во всю короткую сторону участка еще в 2015 году было построено каркасное здание. В этом помещении находились собаки, кошки. В отдельной комнате жили мы с совсем маленькими животными — той-терьерами и другими. Ночью услышали шум, выскочили. Горела дальняя от нас часть каркасного здания. Моментально всё полыхнуло. Соседи вызвали пожарных», — рассказала Е1.RU владелица приюта Галина.
Женщина в темноте и дыму смогла выпустить на улицу около трех десятков четвероногих. На участке владельцы обнаружили пахнущие бензином разбитые бутылки с самодельными фитилями и металлическими болтами внутри. По их мнению, кидали их с территории соседнего участка, куда есть свободный проход.
Пострадавшие обратились в полицию с заявлением о поджоге.