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Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3700 пунктов

Российский рынок акций растет 10 мая; индекс Мосбиржи второй раз за день обновил исторический максимум, поднявшись выше психологической отметки 3700 пунктов, свидетельствуют данные торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 13:21 мск поднимался на 0,53% — до 3702,21 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,02%, до 1577,86 пункта. Несколькими минутами ранее индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум на уровне 3702,26 пункта, пишет РИА Новости.

Курс доллара расчетами «завтра» повышается на 12 копеек — до 73,91 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 89,91 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,62% — до 68,7 доллара за баррель.

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