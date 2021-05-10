Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3700 пунктов

Российский рынок акций растет 10 мая; индекс Мосбиржи второй раз за день обновил исторический максимум, поднявшись выше психологической отметки 3700 пунктов, свидетельствуют данные торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 13:21 мск поднимался на 0,53% — до 3702,21 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,02%, до 1577,86 пункта. Несколькими минутами ранее индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум на уровне 3702,26 пункта, пишет РИА Новости.

Курс доллара расчетами «завтра» повышается на 12 копеек — до 73,91 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 89,91 рубля.