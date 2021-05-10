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Китай заявил, что будет держаться вместе с Россией и отстаивать итоги Второй мировой войны

Китай будет вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны и защищать мир во всем мире. Об этом 10 мая на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Неважно, как будет меняться ситуация в мире, Китай и Россия будут держаться вместе, решительно поддерживать друг друга, вместе защищать международную справедливость и беспристрастность», — сказала она. «В условиях COVID-19 и других серьезных изменений Китай продолжит работать с Россией и международным сообществом, чтобы отстаивать итоги Второй мировой войны и защищать мир во всем мире», — цитирует дипломата ТАСС.

Хуа Чуньин также отметила, что в Китае отметили «успешное проведение в России грандиозного военного парада по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне». «Мы выражаем наши искренние поздравления в связи с этим», — резюмировала она.

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Комментарии (15)

Печенеги и половцы
Опираться на Китай это как в болоте на жижу, затянет и не заметим.
BobCat2
А лет через пять-шесть Китай будет отстаивать интересы китайских граждан на территории российского Дальнего Востока и их права на пользование природными ресурсами...
Эти товарищи преследуют только свои интересы, а слушать будут только более сильного партнера. И это явно не Россия.
sektor7
Советская армия и СССР помогли тогда Китаю в избавлении от оккупации Японией.
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