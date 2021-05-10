Китай заявил, что будет держаться вместе с Россией и отстаивать итоги Второй мировой войны

Китай будет вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны и защищать мир во всем мире. Об этом 10 мая на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Неважно, как будет меняться ситуация в мире, Китай и Россия будут держаться вместе, решительно поддерживать друг друга, вместе защищать международную справедливость и беспристрастность», — сказала она. «В условиях COVID-19 и других серьезных изменений Китай продолжит работать с Россией и международным сообществом, чтобы отстаивать итоги Второй мировой войны и защищать мир во всем мире», — цитирует дипломата ТАСС.