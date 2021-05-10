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Заболеваемость коронавирусом в Петербурге остаётся на прежнем уровне

За сутки в Петербурге выявлены 724 больных COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге всё ещё не снижается. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией, обновлённых 10 мая.

За последние сутки в Петербурге было выявлено 724 пациента с установленным COVID-19, всего на два человека меньше, чем днём ранее. В Москве заболеваемость третьи сутки подряд показывает рост. За последние 24 часа в столице 2896 человек получили положительный тест.

В летальную статистику Петербурга за сутки попали 30 человек. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались более 13,5 тысячи горожан.

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Комментарии (3)

260567431
Когда, "+3" ко вчера - это у Ф "снова растет",когда "-3" - "на прежнем уровне".
265105963
Почему Фонтанка,когда нужна правда- врёт.
Когда можно слукавить- пытается правду воткнуть.
На статистику гляньте!
bluxer
Жаль. Должна расти.
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