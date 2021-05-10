Заболеваемость коронавирусом в Петербурге остаётся на прежнем уровне

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге всё ещё не снижается. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией, обновлённых 10 мая.



За последние сутки в Петербурге было выявлено 724 пациента с установленным COVID-19, всего на два человека меньше, чем днём ранее. В Москве заболеваемость третьи сутки подряд показывает рост. За последние 24 часа в столице 2896 человек получили положительный тест.

В летальную статистику Петербурга за сутки попали 30 человек. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались более 13,5 тысячи горожан.