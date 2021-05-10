На поиски главы омского минздрава поднимают беспилотник. Чиновник пропал трое суток назад

В Омской области утром 10 мая возобновились поиски главы регионального минздрава Александра Мураховского, который пропал в лесу трое суток назад. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД.
«Поиски возобновились», — приводит агентство цитату ведомства.
Чтобы разыскать пропавшего, спасатели задействуют беспилотник, рассказали в МЧС.
Мураховский выехал на квадроцикле с охотничьей базы в лес в районе деревни Поспелово, в 270 километрах от Омска, 7 мая, с тех пор министр здравоохранения Омской области не выходил на связь. Пропажу официально объявили вечером 9 мая. В шести километрах от базы нашли квадроцикл чиновника.
Мураховский занял пост главы минздрава в ноябре 2020 года, до этого он руководил областной клинической больницей, в которую привезли оппозиционера Алексея Навального после потери сознания в самолете.
В конце августа политика спецбортом доставили в Европу и транспортировали в берлинскую клинику Charite. Там у оппозиционера обнаружили отравление веществом из группы «ингибиторов холинэстеразы» (группа веществ «Новичок»). В отчете говорилось, что спасти жизнь Навального помогли действия омских медиков.