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На поиски главы омского минздрава поднимают беспилотник. Чиновник пропал трое суток назад

В Омской области утром 10 мая возобновились поиски главы регионального минздрава Александра Мураховского, который пропал в лесу трое суток назад. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД.

«Поиски возобновились», — приводит агентство цитату ведомства.

Чтобы разыскать пропавшего, спасатели задействуют беспилотник, рассказали в МЧС.

Мураховский выехал на квадроцикле с охотничьей базы в лес в районе деревни Поспелово, в 270 километрах от Омска, 7 мая, с тех пор министр здравоохранения Омской области не выходил на связь. Пропажу официально объявили вечером 9 мая. В шести километрах от базы нашли квадроцикл чиновника.

Мураховский занял пост главы минздрава в ноябре 2020 года, до этого он руководил областной клинической больницей, в которую привезли оппозиционера Алексея Навального после потери сознания в самолете.

В конце августа политика спецбортом доставили в Европу и транспортировали в берлинскую клинику Charite. Там у оппозиционера обнаружили отравление веществом из группы «ингибиторов холинэстеразы» (группа веществ «Новичок»). В отчете говорилось, что спасти жизнь Навального помогли действия омских медиков.

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Комментарии (11)

MyAdmiral Kruzenshtern
"... А что недострелили,
Так я не виноват! " (с) АСВ
Zorkiy
Я вообще не понимаю преступного бездействия властей,где вертолеты,где оцепление района, где ВС РФ наконец? О бездельниках Золотова я даже не говорю..
Хауаю
Дело ясное, что дело тёмное. Что с найденным квадроциклом?
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