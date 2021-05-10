WSJ: США рассматривают Таджикистан и Узбекистан для переброски войск из Афганистана

США рассматривают Узбекистан и Таджикистан для размещения своих войск, которые будут выводить из Афганистана. При этом формального запроса властям республик пока сделано не было, пишет 10 мая The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Размещение военных баз в этих странах позволит США быстро реагировать на происходящее в Афганистане, так как они имеют общие границы со страной. Однако мощное военное присутствие России в регионе, растущее присутствие там Китая и напряженные отношения США с этими государствами усложняют планы.
Американское военное командование хочет, чтобы базы, на которых планируется разместить войска, дроны, бомбардировщики и артиллерию, поддерживали правительство Афганистана и служили сдерживающим фактором для движения «Талибан» (террористическая организация, которая запрещена в России).
В качестве вариантов для размещения баз также рассматриваются арабские страны и корабли ВМС.