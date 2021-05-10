WSJ: США рассматривают Таджикистан и Узбекистан для переброски войск из Афганистана

США рассматривают Узбекистан и Таджикистан для размещения своих войск, которые будут выводить из Афганистана. При этом формального запроса властям республик пока сделано не было, пишет 10 мая The Wall Street Journal со ссылкой на источники.



Размещение военных баз в этих странах позволит США быстро реагировать на происходящее в Афганистане, так как они имеют общие границы со страной. Однако мощное военное присутствие России в регионе, растущее присутствие там Китая и напряженные отношения США с этими государствами усложняют планы.

