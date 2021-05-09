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Суд арестовал петербуржца, показавшего наркоманам дорогу в монастырь

В Петербурге арестован молодой человек оставлявший закладки в Митрополичьем саду Александро-Невской лавры

Смольнинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Максима Дмитриева, обвиняемого в сбыте наркотиков.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 9 мая, двумя днями ранее Дмитриев в ночи взял из дома 50 закладок с наркотиком растительного происхождения и прыгнул в свой BMW. Путь взял в Митрополичий сад у Александро-Невской лавры. Там он разложил 22 закладки, после чего поехал на Орловскую улицу. При попытке прикопать очередной пакет был застигнут врасплох сотрудниками полиции.

От страха Дмитриев сбросил 5 закладок на землю, после чего честно признался подошедшим сотрудникам, что это всё его, но есть и ещё.

Судья Анжелика Морозова запретила Дмитриеву пользоваться Интернетом, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, общаться с участниками уголовного судопроизводства, выходить за пределы жилого помещения. Гулять Максиму до 6 июля можно будет не дольше трёх часов в день.

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Комментарии (12)

Rambovski
"По сообщению объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга, молодой человек взял дома 50 пакетиков наркотика и ПРЫГНУЛ в свой BMW...". Надеюсь прыжок зафиксирован фото- и видеосъёмкой и будет использован в качестве отягчающего обстоятельства. А вообще, такие перлы даже смешно читать.
Капитан Очевидность2
"Религия - опиум для народа."
AlBerkut
Ну всё, сорвалась вечеринка у монахов...
Или не сорвалась, просто кое-кто конкурента убрал, ибо нефиг у батюшки хлеб отбирать🤔😂😂😂
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