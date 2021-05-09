Суд арестовал петербуржца, показавшего наркоманам дорогу в монастырь

Смольнинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Максима Дмитриева, обвиняемого в сбыте наркотиков.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 9 мая, двумя днями ранее Дмитриев в ночи взял из дома 50 закладок с наркотиком растительного происхождения и прыгнул в свой BMW. Путь взял в Митрополичий сад у Александро-Невской лавры. Там он разложил 22 закладки, после чего поехал на Орловскую улицу. При попытке прикопать очередной пакет был застигнут врасплох сотрудниками полиции.
От страха Дмитриев сбросил 5 закладок на землю, после чего честно признался подошедшим сотрудникам, что это всё его, но есть и ещё.
Судья Анжелика Морозова запретила Дмитриеву пользоваться Интернетом, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, общаться с участниками уголовного судопроизводства, выходить за пределы жилого помещения. Гулять Максиму до 6 июля можно будет не дольше трёх часов в день.