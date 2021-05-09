Суд арестовал петербуржца, показавшего наркоманам дорогу в монастырь

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 9 мая, двумя днями ранее Дмитриев в ночи взял из дома 50 закладок с наркотиком растительного происхождения и прыгнул в свой BMW. Путь взял в Митрополичий сад у Александро-Невской лавры. Там он разложил 22 закладки, после чего поехал на Орловскую улицу. При попытке прикопать очередной пакет был застигнут врасплох сотрудниками полиции.

Смольнинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Максима Дмитриева, обвиняемого в сбыте наркотиков.

От страха Дмитриев сбросил 5 закладок на землю, после чего честно признался подошедшим сотрудникам, что это всё его, но есть и ещё.

Судья Анжелика Морозова запретила Дмитриеву пользоваться Интернетом, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, общаться с участниками уголовного судопроизводства, выходить за пределы жилого помещения. Гулять Максиму до 6 июля можно будет не дольше трёх часов в день.