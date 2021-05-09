За неделю количество госпитализаций с COVID-19 в Петербурге выросло на 7%

За минувшие сутки в Петербурге к врачам обратились 402 больных коронавирусом, что почти на 1% больше, чем неделю назад. Количество госпитализаций выросло на 7,3% до 353 человек.



Выздоровело 173 пациента, что на 1,2% больше, чем неделю назад. Число больных под наблюдением сократилось на 0,2% до 14 481 человек. Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 24 %. На ИВЛ находятся 194 пациента.

В Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуты 5 248 коек. Из них свободны 1 094 (20,8 %).