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За неделю количество госпитализаций с COVID-19 в Петербурге выросло на 7%

В Петербурге за последние сутки к врачам обратились 402 больных коронавирусом

Эпидемический процесс в Северной столице по-прежнему находится на высоком плато, сообщает 9 мая межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в Петербурге к врачам обратились 402 больных коронавирусом, что почти на 1% больше, чем неделю назад. Количество госпитализаций выросло на 7,3% до 353 человек.

Выздоровело 173 пациента, что на 1,2% больше, чем неделю назад. Число больных под наблюдением сократилось на 0,2% до 14 481 человек. Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 24 %. На ИВЛ находятся 194 пациента.

В Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуты 5 248 коек. Из них свободны 1 094 (20,8 %).

Возможность роста заболеваемости сохраняется. Для снижения распространения инфекции необходимо продолжение массовой вакцинации и соблюдение базовых противоэпидемических мер, отмечается в сообщении совета.

Всего в Петербурге привито 590 322 человека. Из них 478 178 полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 2 099 человек, вторично – 2 868. За весь период в город поступило 785 702 комплекта вакцины. Общий запас вакцины в городе составляет 195 380 комплектов.

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