В РФПИ статью Bild о «мёртвых» переговорах о поставках «Спутника V» в Германию назвали дезинформацией

В Российском фонде прямых инвестиций заявили, что переговоры о поставках первой российской вакцины от коронавируса продолжаются и препарат может быть отправлен в ФРГ уже в июне.

Ранее крупное немецкое издание Bild написало, что переговоры зашли в тупик и они «практически мертвы». В качестве причин назывались трудности с сырьём, обязательства перед другими странами и строгие требования Европейского агентства лекарственных средств.

«За последнее время газета Bild опубликовала более 15 подобных статей, атакующих вакцину «Спутник V», с некорректными фактами, основанными на информации от анонимных источников», — заявили в РФПИ.

