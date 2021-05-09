В РФПИ статью Bild о «мёртвых» переговорах о поставках «Спутника V» в Германию назвали дезинформацией

В Российском фонде прямых инвестиций заявили, что переговоры о поставках первой российской вакцины от коронавируса продолжаются и препарат может быть отправлен в ФРГ уже в июне.
Ранее крупное немецкое издание Bild написало, что переговоры зашли в тупик и они «практически мертвы». В качестве причин назывались трудности с сырьём, обязательства перед другими странами и строгие требования Европейского агентства лекарственных средств.
«За последнее время газета Bild опубликовала более 15 подобных статей, атакующих вакцину «Спутник V», с некорректными фактами, основанными на информации от анонимных источников», — заявили в РФПИ.
В фонде также отметили наличие информации, свидетельствующей «о попытках крупных международных фармацевтических компаний и политических кругов ряда стран оказать давление на EMA с целью недопуска российской вакцины на европейские рынки».
«Вакцина «Спутник V» может быть поставлена в Германию уже в июне этого года и не в ущерб поставкам в другие страны», —заверили в фонде.