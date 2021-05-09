FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +9
74.14р89.51р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

В РФПИ статью Bild о «мёртвых» переговорах о поставках «Спутника V» в Германию назвали дезинформацией

В Российском фонде прямых инвестиций заявили, что переговоры о поставках первой российской вакцины от коронавируса продолжаются и препарат может быть отправлен в ФРГ уже в июне.

Ранее крупное немецкое издание Bild написало, что переговоры зашли в тупик и они «практически мертвы». В качестве причин назывались трудности с сырьём, обязательства перед другими странами и строгие требования Европейского агентства лекарственных средств.

«За последнее время газета Bild опубликовала более 15 подобных статей, атакующих вакцину «Спутник V», с некорректными фактами, основанными на информации от анонимных источников», — заявили в РФПИ.

В фонде также отметили наличие информации, свидетельствующей «о попытках крупных международных фармацевтических компаний и политических кругов ряда стран оказать давление на EMA с целью недопуска российской вакцины на европейские рынки».

«Вакцина «Спутник V» может быть поставлена в Германию уже в июне этого года и не в ущерб поставкам в другие страны», —заверили в фонде.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

мухомор
Мне вот лично всё равно на Германию.
Не горячо, ни холодно, будут они прививаться Спутником или нет.
Вопрос только в том, когда вакцину одобрит единый регулятор ЕС, её наличие позволит нам уже осенью на первый снежок Руку или Леви поехать. А может и даже на юга погреться успеем летом.
Riptide
Может вакцину туда прямо по Северному потоку-2 пустить ?
Это "оживит" переговоры ? ;-)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний