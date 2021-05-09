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Лондон ведёт «деликатные переговоры» о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула

Финал Лиги чемпионов может пройти не в Стамбуле. Место проведения было поставлено под сомнение из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в Турции. Об этом пишет 9 мая Reuters.

«Между британским правительством, руководящим органом европейского футбола УЕФА и другими ведутся деликатные переговоры о том, где должен проходить финал Лиги чемпионов», — приводит агентство слова главы канцелярии кабинета министров и канцлера герцогства Ланкастерского Майкла Гоува.

В финале, намеченном на 29 мая, встретятся два английских клуба: «Манчестер Сити» и «Челси». Матч должны были сыграть в Стамбуле, но возможность его проведения в Турции была поставлена под сомнение после того, как британское правительство включило эту страну в красный список путешествий, что подразумевает 10-дневный карантин по возвращении оттуда в Англию.

Ранее перенести предстоящий финал из Стамбула на домашний стадион команды «Вилла Парк» в Бирмингеме предложил английский футбольный клуб «Астон Вилла». Он рассчитан на 42 тысячи зрителей и входит в десятку самых вместительных стадионов Англии.

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Комментарии (2)

263888341
Пускай в Читу переносят!
Norge
Ржака! Если Эрдогану нос натянут - будет скандал, если в Турции корону за неделю победят еще больший скандал. Но самое смешное, что футболеры-миллионеры до сих пор не вакцинированы такими эффектифными и безопасными вакцинами, и похоже не собираются.
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