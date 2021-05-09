Лондон ведёт «деликатные переговоры» о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула

Финал Лиги чемпионов может пройти не в Стамбуле. Место проведения было поставлено под сомнение из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в Турции. Об этом пишет 9 мая Reuters.

«Между британским правительством, руководящим органом европейского футбола УЕФА и другими ведутся деликатные переговоры о том, где должен проходить финал Лиги чемпионов», — приводит агентство слова главы канцелярии кабинета министров и канцлера герцогства Ланкастерского Майкла Гоува.

В финале, намеченном на 29 мая, встретятся два английских клуба: «Манчестер Сити» и «Челси». Матч должны были сыграть в Стамбуле, но возможность его проведения в Турции была поставлена под сомнение после того, как британское правительство включило эту страну в красный список путешествий, что подразумевает 10-дневный карантин по возвращении оттуда в Англию.

