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Российские дипломаты спели «Катюшу» на разных концах земного шара

Российские дипломаты, которые работают в посольствах РФ в разных странах, устроили музыкальный флешмоб по случаю 76-летия Великой Победы. Результат смонтированной самодеятельности показал 9 мая МИД России.

«Самая любимая песня Великой Отечественной войны — легендарная «Катюша» — прозвучала этой весной в 54 странах земного шара», — рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

MID_Russia

Один из дипломатов полпредства РФ при ООН даже сыграл на баяне прямо в зале заседаний международной организации. В записи видео приняли участие и дети. Некоторые выступающие держали в руках портреты воевавших предков.

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Комментарии (12)

Nationalverrater_2
а свои сберкнижки из вражьих банков, детей и внучков эти дармоедопатриоты забрали ужо из натовско-вражьих Итонов - Принстонов и прочих Гарвардей? Сбацали частушки товарища Шарикова - и типо отчитались ?
Агроном аэродрома
С учётом того, что по радиве крутят "День Победы" уже не в оригинале (хотя исполнителя оставили тем-же), то удивляться нечему.
260965961
Среди моих знакомиц (я 1951 г. р.) нет ни одной по имени Екатерина, или Катерина. За исключением читанной в интернете про "Катерину Тихонову")))) Т. ч., "выходившие" куда-то там "Катюши" в российском населении все вымерли))))
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