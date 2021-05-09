Российские дипломаты, которые работают в посольствах РФ в разных странах, устроили музыкальный флешмоб по случаю 76-летия Великой Победы. Результат смонтированной самодеятельности показал 9 мая МИД России.
«Самая любимая песня Великой Отечественной войны — легендарная «Катюша» — прозвучала этой весной в 54 странах земного шара», — рассказали во внешнеполитическом ведомстве.
Один из дипломатов полпредства РФ при ООН даже сыграл на баяне прямо в зале заседаний международной организации. В записи видео приняли участие и дети. Некоторые выступающие держали в руках портреты воевавших предков.