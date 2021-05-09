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Bild: Переговоры России и Германии о закупке «Спутника V» зашли в тупик

Переговоры между немецкой и российской стороной о возможной закупке «Спутника V» всё больше затягиваются. Об этом 9 мая сообщает Bild со ссылкой на источники в рабочей группе по общению с возможными поставщиками вакцины от коронавируса, в которую входят представители министерства здравоохранения, экономики и финансов.

Как отмечает издание, Россия, скорее всего, не сможет доставить вакцину в июне или июле. Для этого России пришлось бы сократить поставки в Индию, с которой уже есть все договорённости. Более того, получение «Спутником V» одобрения со стороны Европейского агентства лекарственных средств находится под вопросом из-за повышенных требований регулятора. Сделка по закупке «фактически мертва».

За закупки российского препарата ранее выступили главы Баварии, Мекленбурга — Передней Померании и Саксонии.

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