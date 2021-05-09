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Штурмовики раскрасили небо над Москвой в цвета российского триколора

Военный парад на Красной площади российской столицы завершился пролетом авиации, несмотря на то, что погода грозила отменой воздушной части мероприятия.

Шесть штурмовиков Су-25 пролетели над столицей, оставив за собой яркий след в цветах российского флага.

Автор: YouTube / НТВ

Всего для участия в параде в этом году было задействовано 76 самолетов и вертолетов, уточняет ТАСС. В авиационной части мероприятия были представлены почти все типы воздушных судов, стоящих на вооружении ВКС России.

Как пишет РИА Новости, по данным Росгидромета, к началу парада в столице было 5,4 градуса тепла, высокая влажность и ветер. Однако за час до пролета самолётов и вертолетов над Красной площадью командующий дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш сообщил, что метеоусловия позволяют выполнить поставленную задачу.

Парад в честь 76-й годовщины Победы состоялся в Москве при участии более 12 тысяч военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов.

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