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Станцию «Невский проспект» частично закрыли на вход. Народ возвращается с парада

Вход на станцию метро «Невский проспект» со стороны канала Грибоедова временно закрыли из-за толпы.

«В 11:46 вестибюль 2 станции «Невский проспект» (выход на канал Грибоедова) закрыт на вход из-за большого пассажиропотока. Работает только на выход», — говорится 9 мая в сообщении метрополитена Петербурга.

Ранее на вход закрывали «Адмиралтейскую». После завершения парада Победы, за которым «Фонтанка» следила онлайн, люди заполонили Невский проспект и нехотя уходили с проезжей части по требованию полиции.

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Комментарии (1)

nalchik11
Логично, если закрыли метро,народ пойдет пешком до следующего. Много людей на тротуаре не помещается, некоторые выходят на проезжую часть, откуда их забирает полиция за создание помех движению.
Вопрос: нафига закрывать метро???
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