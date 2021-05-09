Станцию «Невский проспект» частично закрыли на вход. Народ возвращается с парада

Вход на станцию метро «Невский проспект» со стороны канала Грибоедова временно закрыли из-за толпы.
«В 11:46 вестибюль 2 станции «Невский проспект» (выход на канал Грибоедова) закрыт на вход из-за большого пассажиропотока. Работает только на выход», — говорится 9 мая в сообщении метрополитена Петербурга.
Ранее на вход закрывали «Адмиралтейскую». После завершения парада Победы, за которым «Фонтанка» следила онлайн, люди заполонили Невский проспект и нехотя уходили с проезжей части по требованию полиции.