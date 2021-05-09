Илон Маск публично рассказал о своей болезни. У него, как у Греты Тунберг, синдром Аспергера

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск признался, что страдает синдромом Аспергера. Такое заявление он сделал в эфире передачи Saturday Night Live, где выступал в роли ведущего. Запись опубликована 9 мая.



Синдром Аспергера — общее нарушение психического развития. Оно характеризуется трудностями в общении, восприятии окружающего мира и стереотипным, а также повторяющимся комплексом интересов и занятий. Единого способа лечения не существует. Обычно синдром начинается в младенчестве или раннем детстве, а по мере взросления состояние детей улучшается. В 2019 году экоактивистка Грета Тунберг призналась, что страдает синдромом Аспергера.