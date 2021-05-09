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Илон Маск публично рассказал о своей болезни. У него, как у Греты Тунберг, синдром Аспергера

Илон Маск признался, что болен синдромом Аспергера

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск признался, что страдает синдромом Аспергера. Такое заявление он сделал в эфире передачи Saturday Night Live, где выступал в роли ведущего. Запись опубликована 9 мая.

Синдром Аспергера — общее нарушение психического развития. Оно характеризуется трудностями в общении, восприятии окружающего мира и стереотипным, а также повторяющимся комплексом интересов и занятий. Единого способа лечения не существует. Обычно синдром начинается в младенчестве или раннем детстве, а по мере взросления состояние детей улучшается. В 2019 году экоактивистка Грета Тунберг призналась, что страдает синдромом Аспергера.

«Для меня честь стать ведущим Saturday Night Live. Мое выступление сегодня — историческое, ведь я стану первым ведущим Saturday Night Live с синдромом Аспергера. Или, по крайней мере, первым ведущим, который в этом признался»,— сказал Маск.

Предприниматель пошутил, что он неспроста переизобрёл электрокары и хочет отправить людей на Марс.

«Вы правда думали, что я при этом буду обычным спокойным парнем?» — задал Маск аудитории риторический вопрос.

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Комментарии (12)

Karl_Ivanovich
Ничуть не удивили.
Но, болезнь его сильно распространённая и, увы, не опасная.
Синдром Аспергера относится к одним из общих нарушений развития, представляет собой пожизненное расстройство, которое характеризуется выраженными трудностями в социальном общении, восприятии окружающего мира и стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и занятий.
Да большинство российских садоводов точно этим же "больны" - "стереотипные повторяющиеся интересы и занятия": купить семена, вырастить рассаду, поливать-окучивать, плакать про "замёрзло-выгорело"...
Piter Russo
Он там опять чего-нибудь не покурил случайно?
Хауаю
Нет здоровых людей, есть недообследованные).
Гениальность-это тоже своего рода отклонение от нормы.
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