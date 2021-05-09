Илон Маск публично рассказал о своей болезни. У него, как у Греты Тунберг, синдром Аспергера

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск признался, что страдает синдромом Аспергера. Такое заявление он сделал в эфире передачи Saturday Night Live, где выступал в роли ведущего. Запись опубликована 9 мая.
Синдром Аспергера — общее нарушение психического развития. Оно характеризуется трудностями в общении, восприятии окружающего мира и стереотипным, а также повторяющимся комплексом интересов и занятий. Единого способа лечения не существует. Обычно синдром начинается в младенчестве или раннем детстве, а по мере взросления состояние детей улучшается. В 2019 году экоактивистка Грета Тунберг призналась, что страдает синдромом Аспергера.
«Для меня честь стать ведущим Saturday Night Live. Мое выступление сегодня — историческое, ведь я стану первым ведущим Saturday Night Live с синдромом Аспергера. Или, по крайней мере, первым ведущим, который в этом признался»,— сказал Маск.
Предприниматель пошутил, что он неспроста переизобрёл электрокары и хочет отправить людей на Марс.
«Вы правда думали, что я при этом буду обычным спокойным парнем?» — задал Маск аудитории риторический вопрос.