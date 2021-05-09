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Заболеваемость коронавирусом продолжает расти, несмотря на каникулы. Петербург близок к майскому пику

За сутки в Петербурге COVID-19 выявлен у 729 человек

Заболеваемость COVID-19 продолжает показывать рост в Петербурге. Об этом свидетельствуют свежие данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией, опубликованные 9 мая.

Исходя из них, в Северной столице за минувшие сутки коронавирус диагностирован у 729 человек. Больше было только 1 мая — 737. За 24 часа в статистику попали 37 смертей от последствий инфекции.

За последние сутки в России выявлено 8 419 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 16,6 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 334 летальных исхода, сообщает оперштаб.

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Комментарии (8)

265056402
вот интервал между поездами в метро точно вырос, чутьне опоздал вчера. По-моему, истоки всех действий в экономии бабок на социальных расходах. Нет больных - нет проблем, а деньги всегда выделены😈
260618801
Каникулы не у всех, а только у некоторых категорий бюджетных работников и может быть в некоторых организациях, находящихся под государственным управлением. Коммерческим организациям эти каникулы не выгодны, так как приносят прямой убыток. Они по возможности работают.
260708081
Я бы сказала не "несмотря на каникулы", а благодаря им. Никто дома не сидит, маски не носят, сегодня на Дворцовой - толпы без масок, как сама Фонтанка пишет... Это только митинги у нас опасные, а так пошататься - нет.
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