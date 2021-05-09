Заболеваемость коронавирусом продолжает расти, несмотря на каникулы. Петербург близок к майскому пику

Исходя из них, в Северной столице за минувшие сутки коронавирус диагностирован у 729 человек. Больше было только 1 мая — 737. За 24 часа в статистику попали 37 смертей от последствий инфекции.



За последние сутки в России выявлено 8 419 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 16,6 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 334 летальных исхода, сообщает оперштаб.