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Парад Победы в трёх фото дня

В Петербурге завершился военный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Наши фотографы снимали его с трёх точек — на Дворцовой, в Александровском саду и с крыши Главного штаба. По техническим причинам фоторепортаж с «высокого ракурса» мы покажем чуть позже.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

В параде Победы в Санкт-Петербурге приняли участие более 4,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, кадеты и курсанты вузов Минобороны, МЧС, МВД и войск Национальной гвардии России.
Механизированную колонну возглавил танк Т-34–85. Впервые на Дворцовой площади — тактические защищенные автомобили «Тайфун 4х4», роботизированные комплексы разминирования «Уран-6», многоцелевой механизированный комплект оперативного развертывания временных дорог КРВД.
Воздушную часть парада показали вертолёты Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолёты Су-34, Су-30,
Су-35, МиГ-31, транспортные самолёты Ту-134, Ан-12, Ан-26.

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Комментарии (2)

265926346
Это точно! А обычные люди пускай стоят толкутся друг на друге, как свиньи в загоне!!
aaignat
Парад для класса военных и чинуш
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