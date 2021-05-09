В Петербурге завершился военный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Наши фотографы снимали его с трёх точек — на Дворцовой, в Александровском саду и с крыши Главного штаба. По техническим причинам фоторепортаж с «высокого ракурса» мы покажем чуть позже.
В Петербурге завершился военный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Наши фотографы снимали его с трёх точек — на Дворцовой, в Александровском саду и с крыши Главного штаба. По техническим причинам фоторепортаж с «высокого ракурса» мы покажем чуть позже.
В параде Победы в Санкт-Петербурге приняли участие более 4,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, кадеты и курсанты вузов Минобороны, МЧС, МВД и войск Национальной гвардии России.
Механизированную колонну возглавил танк Т-34–85. Впервые на Дворцовой площади — тактические защищенные автомобили «Тайфун 4х4», роботизированные комплексы разминирования «Уран-6», многоцелевой механизированный комплект оперативного развертывания временных дорог КРВД.
Воздушную часть парада показали вертолёты Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолёты Су-34, Су-30,
Су-35, МиГ-31, транспортные самолёты Ту-134, Ан-12, Ан-26.