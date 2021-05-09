Минтруд не готов оставлять длинные майские выходные навсегда

Министерство труда России не планирует оставлять на следующие годы непрерывные майские праздники, как было сделано в 2021-м.

«Нет», — ответил глава Минтруда Антон Котяков на вопрос журналистов о том, планирует ли его ведомство сделать постоянными длинные майские выходные (цитата по РИА Новости).

Ранее президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая. Идею длинных майских выходных предложила глава Роспотребнадзора Анна Попова, объяснив её необходимостью стабилизировать эпидемиологическую обстановку.