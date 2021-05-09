Жители Северной столицы не вняли призывам властей смотреть парад Победы из дома. Как передает корреспондент «Фонтанки», утром 9 мая петербуржцы заполнили тротуары на Дворцовой площади. С социальной дистанцией дела обстоят неважно, маски есть у единиц и зачастую спущены на подбородок.
Те, кому уже не хватило места на тротуарах, традиционно вытаптывают газоны со свежепосаженными тюльпанами, а также залезают на деревья. Но полицейские оперативно спускают «верхолазов» на землю.
Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»