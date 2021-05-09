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Петербуржцы собрались в толпу на подступах к Дворцовой площади. Маски есть у единиц

Парад Победы заставил петербуржцев забыть о масках и социальной дистанции

Жители Северной столицы не вняли призывам властей смотреть парад Победы из дома. Как передает корреспондент «Фонтанки», утром 9 мая петербуржцы заполнили тротуары на Дворцовой площади. С социальной дистанцией дела обстоят неважно, маски есть у единиц и зачастую спущены на подбородок.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Юлия Никитина / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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Те, кому уже не хватило места на тротуарах, традиционно вытаптывают газоны со свежепосаженными тюльпанами, а также залезают на деревья. Но полицейские оперативно спускают «верхолазов» на землю.

Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

SNOW
Почему не завезли металлические решетки для ограждения газонов, кому будут выставлять счета за вытоптанные тюльпаны - Навальному? Или на 9 мая можно?
Vitaly Peterburg
Посмотреть по телевизору? А нафига тогда было проводить кучу репетиций, перекрывать движение в городе? Чтобы мы посмотрели парад по телевизору? Или это праздник только для товарищей Беглова и Макарова?
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