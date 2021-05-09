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Слушайте все! В Петербурге проходит парад в честь 9 Мая

В Петербурге начался парад в честь Победы в Великой Отечественной войне

На Дворцовой площади начался военный парад. В честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне весь день будут гореть Ростральные колонны.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», сводный военный оркестр дал сигнал «Слушайте все!», голоса дикторов настроили зрителей на торжественный лад.

— Говорит и показывает Санкт-Петербург! Слушайте и смотрите Дворцовую площадь! Парад Победы!

После этих слов рота почетного караула вынесла на плац государственный флаг России и копию Знамени Победы.

Торжественный смотр войск и техники Западного военного округа «Фонтанка» покажет с наивысшей точки — крыши Главного штаба. По не зависящим от нас причинам мы не сможем провести прямой эфир в нашем Instagram.

В текстовой трансляции мы рассказываем о деталях, которые обычно не попадают в кадр телевизионных СМИ.

В Параде Победы в Санкт-Петербурге принимают участие более 4,5 тысячи военнослужащих Западного военного округа, воспитанников Суворовского и Нахимовского военных училищ, курсантов вузов Минобороны, МЧС, МВД и войск Национальной гвардии России.

Механизированную колонну возглавляет один из символов Победы — танк Т-34–85. Всего задействовано более 90 образцов военной техники, включая бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А со стрелками-зенитчиками, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3. Дебютанты на Дворцовой площади — тактические защищенные автомобили «Тайфун 4х4», роботизированные комплексы разминирования «Уран-6», многоцелевой механизированный комплект оперативного развертывания временных дорог КРВД.

К воздушной части парада привлечены 30 единиц техники: вертолёты Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолёты Су-34, Су-30, Су-35, МиГ-31, транспортные самолёты Ту-134, Ан-12, Ан-26.

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Комментарии (2)

Всех с Днём Победы!
Свободу Лёхе!
Чо то Петербург вообще не показывает! Только говорит..)
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