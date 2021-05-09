Слушайте все! В Петербурге проходит парад в честь 9 Мая

На Дворцовой площади начался военный парад. В честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне весь день будут гореть Ростральные колонны.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», сводный военный оркестр дал сигнал «Слушайте все!», голоса дикторов настроили зрителей на торжественный лад.

— Говорит и показывает Санкт-Петербург! Слушайте и смотрите Дворцовую площадь! Парад Победы!

После этих слов рота почетного караула вынесла на плац государственный флаг России и копию Знамени Победы.