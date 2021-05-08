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Выше только самолеты. «Фонтанка» покажет парад Победы с необычного ракурса

Утро 9 мая фотограф «Фонтанки» проведет на крыше Главного штаба, чтобы показать парад Победы на высшем уровне. Мы также будем вести текстовый онлайн, подмечая все то, что обычно остается за кадром телевизионной трансляции.

Из-за пандемии коронавируса 76-я годовщина победы в Великой Отечественной войне пройдет в Петербурге без шествия ветеранов, акции «Бессмертный полк» и массовых гуляний. Мы предлагаем провести этот день с нами. Корреспонденты «Фонтанки» поднимутся на крышу Главного штаба, чтобы снять военный парад на Дворцовой площади, окажутся по обе стороны полицейского оцепления, чтобы сравнить зрительские ощущения.

С крыши мы планируем вести стрим в социальной сети. Подписывайтесь и следите за нашим Instagram.

Текстовая трансляция 9 мая стала уже традицией «Фонтанки». В ней мы делимся наблюдениями о том, что происходит на закрытой для обывателя Дворцовой площади. Несмотря на рекомендации властей и телевизионную трансляцию, ежегодно сотни горожан и туристов оккупируют Александровский сад, пытаясь рассмотреть парад из-за спин росгвардейцев. В этом году к ним присоединится наш корреспондент и, возможно, поймет сакральность обычая.

В военном параде в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне участвуют более 4,8 тысяч военнослужащих и 124 единицы боевой техники Западного военного округа. По Дворцовой площади также пройдут кадеты, юнармейцы и военнослужащие других силовых ведомств. Впервые в составе парадных расчётов - тактические защищённые автомобили «Тайфун 4х4», роботизированные комплексы разминирования «Уран-6», многоцелевой механизированный комплект оперативного развёртывания временных дорог КРВДа. В воздушной части парада задействованы вертолёты Ми-26, Ми-8, Ми-28 «Ночной Охотник» и Ка-52 «Аллигатор», транспортные самолёты Ан-26, Ан-12 и Ту-134, истребители Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31БМ. Специально к параду на Английской набережной ошвартован учебный корабль «Перекоп» Ленинградской военно-морской базы. 9 мая на нем поднимут знамя «Бессмертного полка».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Свободу Лёхе!
"В ней мы делимся наблюдениями о том, что происходит на закрытой для обывателя Дворцовой площади." )))

Мы уже в.. КНДР?! ) Или только стремимся?! ) Мне, если честно, намного любопытнее, что происходит перед Дворцом под Геленджиком! )
Философ (не тролль)
При Сталин было много живых участников войны, которые знали настоящую цену Победы и что такое война и видели её результаты. В те годы парады были неуместны.
Igor_VS
ПРи Сталине таких парадов не было. А ведь была горяча еще боль от утрат. Видимо считали, что затратно. Деньги были нужны для восстановления страны.
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