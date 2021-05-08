Выше только самолеты. «Фонтанка» покажет парад Победы с необычного ракурса

Утро 9 мая фотограф «Фонтанки» проведет на крыше Главного штаба, чтобы показать парад Победы на высшем уровне. Мы также будем вести текстовый онлайн, подмечая все то, что обычно остается за кадром телевизионной трансляции.
Из-за пандемии коронавируса 76-я годовщина победы в Великой Отечественной войне пройдет в Петербурге без шествия ветеранов, акции «Бессмертный полк» и массовых гуляний. Мы предлагаем провести этот день с нами. Корреспонденты «Фонтанки» поднимутся на крышу Главного штаба, чтобы снять военный парад на Дворцовой площади, окажутся по обе стороны полицейского оцепления, чтобы сравнить зрительские ощущения.
С крыши мы планируем вести стрим в социальной сети. Подписывайтесь и следите за нашим Instagram.
Текстовая трансляция 9 мая стала уже традицией «Фонтанки». В ней мы делимся наблюдениями о том, что происходит на закрытой для обывателя Дворцовой площади. Несмотря на рекомендации властей и телевизионную трансляцию, ежегодно сотни горожан и туристов оккупируют Александровский сад, пытаясь рассмотреть парад из-за спин росгвардейцев. В этом году к ним присоединится наш корреспондент и, возможно, поймет сакральность обычая.