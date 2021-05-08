Работы по ремонту Тихорецкого проспекта в Петербурге стартуют 10 мая

В понедельник, 10 мая, на севере Петербурга начнутся работы по ремонту Тихорецкого проспекта. Он затронет участок протяжённостью 0,94 км от улицы Гидротехников до Светлановского проспекта.



Как сообщили в Смольном, работы на объекте пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Генподрядчиком выступает АО «ВАД», стоимость ремонта Тихорецкого проспекта оценивается в 83,394 млн рублей.



В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга уточнили, что ремонт магистрали пройдет в два этапа: с 10 мая по 25 мая подрядчик заменит асфальтобетонное покрытие трамвайных путей, а в июле-августе займётся заменой асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, перестановкой и заменой бортовых камней, а также восстановлением элементов благоустройства после окончания работ.

