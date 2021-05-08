«Высокое, нестабильное плато». В Петербурге за сутки госпитализировали 327 человек с ковидом

Как сообщает 8 мая межведомственный городской координационный совет, оба показателя снизились в недельном выражении — примерно на 8% и 17,4% соответственно. Сейчас под наблюдением находятся 14 630 человек с подтвержденным диагнозом, 1 мая было 14 541. 11 731 человек лечатся амбулаторно, 2 899 — стационарно. За сутки госпитализированы 327 горожан.



Всего в Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями есть 5 248 коек, свободна 1 071 из них, то есть 20,4 %. Почти каждый четвертый в стационаре (24%) — тяжёлый больной, на ИВЛ находятся 192 пациента.



«Незначительный рост общего количества активно больных за неделю наблюдается после трёхмесячного периода, когда, в основном, было снижение, — говорится в ежедневной информационной справке. — Это свидетельствует о выходе эпидемического процесса на высокое, нестабильное плато и возможности нового роста заболеваемости. Для его сдерживания наиболее действенной мерой является массовая вакцинация жителей города».



Что касается вакцинации, то сейчас в Петербурге от COVID-19 привито 588 223 человека, из которых 475 310 полностью завершили цикл. За сутки первично привито 3 933 человека, вторично — 7 257. Неизрасходованный запас вакцины в городе составляет 197 479 комплектов.

