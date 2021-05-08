Под Петербургом женщина заявила о краже сотен картин кисти художника Николая Овчинникова

Николай Васильевич Овчинников (1918 — 2004) — советский и российский живописец, народный художник РСФСР. Родился в Чувашии, окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Участвовал в Великой Отечественной войне. С 1944 года член Союза художников СССР. Его картины выполнены в жанре пейзаж, среди любимых тем — бытовые зарисовки.



По данным открытых источников, полотна Овчинникова хранятся в 34 музеев страны и мира, частных коллекциях. Как минимум одна есть у премьер-министра Дмитрия Медведева. Работу «В цеху» кисти Николая Овчинникова, сообщали СМИ, ему в 2016 году подарил Владимир Путин.



Известны картины ещё одного Овчинникова, Николая Николаевича. Он родился в 1958 году в Москве, один из активных деятелей московской художественной жизни второй половины 1980-х годов, участник знаменитых мастерских в Фурманном переулке и рок-группы «Среднерусская возвышенность». Представитель концептуализма и новой волны. Его картина «Богатырь на распутье» в 2018 году ушла с торгов за 12 тысяч евро.