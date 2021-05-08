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Путин заявил, что России не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики

Президенты РФ и Таджикистана обсудили вопросы трудовой миграции

Президент России Владимир Путин провёл в Москве встречу со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоновым. Лидеры двух стран обсудили вопросы трудовой миграции. В частности, российский президент заявил, что стране не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики.

«Безусловно, важный вопрос, Вы всегда его поднимаете, — это вопрос о трудовых мигрантах. Знаю, что это чувствительный вопрос для Таджикистана. Мы всё делаем для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики», — цитирует Путина 8 мая официальный сайт Кремля.

Он также отметил, что граждане Таджикистана, работающие в России, отправляют домой для поддержки своих семей «достаточно большой объём» денег. «Я считаю, что это абсолютно положительный процесс», — подчеркнул президент.

Ранее российские власти заявляли о дефиците рабочих строительных специальностей из ближнего зарубежья из-за пандемии COVID-19. В январе Владимир Путин поручил правительству разработать механизм упрощённого привлечения трудовых мигрантов.

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Комментарии (32)

Modest_5e4ce41f7533b
Согласен, рук не хватает, особенно тех, которые из нужного места растут.
2356897676
Политика по геноциду русских и прочих коренных народов страны с замещение их мигрантами. Чекистская сука делает успехи.
Ифка
в каких сферах то не хватает то?
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