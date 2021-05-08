Путин заявил, что России не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики

Президент России Владимир Путин провёл в Москве встречу со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоновым. Лидеры двух стран обсудили вопросы трудовой миграции. В частности, российский президент заявил, что стране не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики.
«Безусловно, важный вопрос, Вы всегда его поднимаете, — это вопрос о трудовых мигрантах. Знаю, что это чувствительный вопрос для Таджикистана. Мы всё делаем для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики», — цитирует Путина 8 мая официальный сайт Кремля.
Он также отметил, что граждане Таджикистана, работающие в России, отправляют домой для поддержки своих семей «достаточно большой объём» денег. «Я считаю, что это абсолютно положительный процесс», — подчеркнул президент.
Ранее российские власти заявляли о дефиците рабочих строительных специальностей из ближнего зарубежья из-за пандемии COVID-19. В январе Владимир Путин поручил правительству разработать механизм упрощённого привлечения трудовых мигрантов.