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В Москве могут отменить воздушную часть парада из-за «неоднозначной» погоды

Коррективы в программу проведения Парада Победы на Красной площади может внести плохая погода. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова 8 мая сообщает РИА Новости.

Воздушная часть парада может быть отменена в последний момент. Решение о том, проводить ли воздушный парад в Москве 9 мая, будет приниматься буквально за несколько часов до его предполагаемого начала, об этом, в свою очередь, «Интерфаксу» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он подчеркнул, что «ситуация с погодой пока неоднозначная», а расчеты прогнозов обновляются каждые три часа на основе данных со спутников и радарных установок.

По данным Гидрометцентра, в День Победы в столице ожидается 11–16 градусов тепла, облачно с небольшими прояснениями.

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Комментарии (3)

Sobaka
Всё освоено, все свободны
260581461
Бункерный решил не вылезать.
260569221
Вай, вай.. как так!??
А денюжки на разгон облаков уже попилили что ли??
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