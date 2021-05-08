В Москве могут отменить воздушную часть парада из-за «неоднозначной» погоды

Коррективы в программу проведения Парада Победы на Красной площади может внести плохая погода. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова 8 мая сообщает РИА Новости.



Воздушная часть парада может быть отменена в последний момент. Решение о том, проводить ли воздушный парад в Москве 9 мая, будет приниматься буквально за несколько часов до его предполагаемого начала, об этом, в свою очередь, «Интерфаксу» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он подчеркнул, что «ситуация с погодой пока неоднозначная», а расчеты прогнозов обновляются каждые три часа на основе данных со спутников и радарных установок.

