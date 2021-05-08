47news атакуют зараженные компьютеры со всего мира: 150 тысяч запросов-паразитов ежеминутно замедляют работу сайта

Сайт издания 47news подвергся атаке ботнета, который использует для этого компьютеры сторонних пользователей по всему миру. По данным IT-специалистов издания, атака началась в 19:06 7 мая и продолжается второй день. Проблемы в работе сайта вызваны массовыми «веерными» обращениями с большого количества сетевых адресов, разбросанных по всему миру. Запросы поступают из Китая, Казахстана, Мексики и других стран. Мощность атаки специалисты оценивают в 2000–2500 запросов в секунду, или 150 000 в минуту. Сервер 47news тратит ресурсы на обработку этих паразитарных обращений и может время от времени выдавать отказ в обслуживании реальным пользователям.

По предварительным данным, издание 47news подверглось не обычной DoS-атаке, а так называемой распределённой — Distributed Denial of Service. «Скорее всего, это ботнет, то есть вирус, заразивший множество компьютеров по всему миру и получивший в определенный момент команду обращаться к нашему серверу», — цитирует издание комментарий специалистов.

Впервые российские СМИ подверглись массированной Ddos-атаке в 2012 году — сайты интернет-СМИ Slon.ru, «Новой Газеты» и газеты «Ведомости» были недоступны из-за проблем у хостинг-провайдера. 9 мая 2013 года хакеры атаковали «Московский комсомолец», «Эхо Москвы», телеканал «Дождь», русскоязычный Forbes, а также сайт «Фонтанки». Ответственность за атаку взяла на себя некая организация «Сетевые хомячки». В последующие годы в результате Ddos-атак сбоили сайты Роскомнадзора, прямой линии с Владимиром Путиным, сайт о поправках к Конституции.

