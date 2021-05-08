Более 20 человек отравились в кафе в ЯНАО. Это заинтересовало Следственный комитет

Более 20 человек отравились после посещения кафе в городе Лабытнанги (ЯНАО), большинству из них потребовалась госпитализация. По данному факту Следственный комитет инициировал доследственную проверку. Об этом 8 мая сообщает региональное ведомство.

Ранее в одной из групп в соцсетях появилась публикация жителя города, который рассказал, что после посещения кафе он и его товарищи «получили отравление» и оказались в инфекционной больнице. По его словам, в медучреждении есть и другие пациенты со схожими симптомами. В комментариях к публикации несколько пользователей отметили, что их знакомые также попали в больницу после посещения указанного ресторана быстрого питания.

