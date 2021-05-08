Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 8 мая, несколько десятков человек не смогли пройти на территорию кладбища. На видео сотрудник полиции разъясняет, что проходит официальное мероприятие, по его окончании впустят всех.
Илья Казаков
Когда люди возмущаются отсутствием информации, страж порядка отвечает: «Кроме Первого канала у нас ещё есть Пятый и 78-й (человек рядом помогает в перечислении: «И телеканал «Санкт-Петербург» — Прим. ред.). И там написано, что в 11 часов будет официальное мероприятие. Вы на официальное мероприятие пришли? Депутаты Госдумы, сотрудники МВД, Минздрав и т.д. Вы к какому классу здесь относитесь?».
Судя по смольнинскому плану проведения мероприятий, 8 мая в 11 часов утра проходят торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов на различных кладбищах. Конкретно на Пискарёвском должны быть комитет по социальной политике, комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, комитет по внешним связям, комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, комитет по молодежной политике и управление делами администрации губернатора.