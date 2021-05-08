Советский танк Т-26, загоревшийся во время репетиции Парада Победы в Уфе, был из частной коллекции. Об этом со ссылкой на официального представителя уфимского гарнизона 8 мая сообщает РИА Новости.
«В столице Башкирии проводится торжественное шествие, организуемое местными органами власти. Танк Т-26 принадлежит одному из частных коллекционеров раритетной техники», — пояснили военные.
Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появилось фото и видео горевшего танка во время репетиции шествия к 9 мая в Уфе. На кадрах машина дымится по ходу движения, а когда сворачивает, видно, что внутри неё есть открытый огонь.
В региональном ГУ МЧС уточнили, что танк Т-26 загорелся из-за разлива топлива. Водитель сумел самостоятельно потушить возгорание, прибывшие на место спасатели пролили конструкции, чтобы исключить опасность распространения огня.