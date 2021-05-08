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На репетиции парада в Уфе загорелся танк. Военные говорят, что он частный

В Уфе на репетиции парада загорелся раритетный танк

Советский танк Т-26, загоревшийся во время репетиции Парада Победы в Уфе, был из частной коллекции. Об этом со ссылкой на официального представителя уфимского гарнизона 8 мая сообщает РИА Новости.

«В столице Башкирии проводится торжественное шествие, организуемое местными органами власти. Танк Т-26 принадлежит одному из частных коллекционеров раритетной техники», — пояснили военные.

Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появилось фото и видео горевшего танка во время репетиции шествия к 9 мая в Уфе. На кадрах машина дымится по ходу движения, а когда сворачивает, видно, что внутри неё есть открытый огонь.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что танк Т-26 загорелся из-за разлива топлива. Водитель сумел самостоятельно потушить возгорание, прибывшие на место спасатели пролили конструкции, чтобы исключить опасность распространения огня.

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Комментарии (6)

Агроном аэродрома
Вчера только продали. :)
260602101
Танк на балансе ЧВК Вагнера ?
Avs7153
Номера бывают разные,
Чёрные, белые, красные.
Но каждому очень хочется
С синеньким заморочиться!
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