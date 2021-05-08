Власти Владивостока пообещали принять меры реагирования в отношении ответственных сотрудников управления культуры за украшение центральной площади города ко Дню Победы флагами, напоминающими символику ВМС Японии. В настоящий момент мэрия проводит проверку, сообщает 8 мая со ссылкой на местных чиновников РИА Новости.
Ранее жители Владивостока обратили внимание на опубликованные в соцсетях фото флагов с изображением ордена Отечественной войны на фоне расходящихся от него красных и белых лучей. На знамёнах ВМС Японии есть похожие лучи, которые расходятся из красного круга. В мэрии Владивостока по этому поводу заявили, что флаги будут заменены, поскольку подрядчик неверно истолковал условия, которые были указаны в каталоге оформления улиц, рекомендованного к использованию в работе оргкомитетом «Победа». Накануне флаги заменили на «флажки цвета российского триколора».