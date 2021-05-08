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Во Владивостоке вывесили «неправильные» флаги ко Дню Победы. Мэрия пообещала разобраться

Мэрия Владивостока проводит проверку после размещения в городе флагов, напоминающих символику ВМС Японии

Власти Владивостока пообещали принять меры реагирования в отношении ответственных сотрудников управления культуры за украшение центральной площади города ко Дню Победы флагами, напоминающими символику ВМС Японии. В настоящий момент мэрия проводит проверку, сообщает 8 мая со ссылкой на местных чиновников РИА Новости.

Ранее жители Владивостока обратили внимание на опубликованные в соцсетях фото флагов с изображением ордена Отечественной войны на фоне расходящихся от него красных и белых лучей. На знамёнах ВМС Японии есть похожие лучи, которые расходятся из красного круга. В мэрии Владивостока по этому поводу заявили, что флаги будут заменены, поскольку подрядчик неверно истолковал условия, которые были указаны в каталоге оформления улиц, рекомендованного к использованию в работе оргкомитетом «Победа». Накануне флаги заменили на «флажки цвета российского триколора».

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Комментарии (9)

Агроном аэродрома
Интересно, как по японски будет "мы провели референдум"? :)
Paul3390
Какое вообще отношение имеет триколор РФ - ко Дню Победы???
alexpv
Господи,сколько суеты везде из-за мелочей, все вокруг занимаются какой-то фигней, а на главное, глубокое уже не хватает ни мозгов ни сил.
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