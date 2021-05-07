Бастрыкин поручил найти причастных к атаке на сайт «Бессмертный полк»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку информации о хакерской атаке на сайт «Бессмертный полк».
Об атаке, якобы совершённой хакерами в ночь на 5 мая, написали СМИ. Злоумышленники заменили подписи на некоторых фотографиях и назвали героев именами нацистских преступников.
«Глава СК России поручил профильному подразделению центрального аппарата Следственного комитета начать процессуальную проверку по информации о том, что сайт «Бессмертного полка онлайн» был подвергнут хакерской атаке», — говорится в сообщении на сайте СК.
По словам Бастрыкина, необходимо тщательно изучить обстоятельства и установить всех причастных.