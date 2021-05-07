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Денис теперь с рогами. И это начало, он пока только готовится стать женихом

В зоопарке Петербурга у лося начали расти рога

Вежливый лось Денис в Ленинградском зоопарке встречает май новыми рожками. Пока они совсем небольшие, ещё не окостеневшие, и называются панты. Кроме того, у него началась линька — он скидывает «зимнюю шубу».

«У самцов всех оленей (а лось тоже относится к оленевым!) ежегодно отрастают рога. Они нужны для привлечения самок — у кого они крупнее и ветвистее, тот и будет самым завидным женихом. А также с помощью рогов можно утраивать поединки за даму, — рассказывает зоопарк в своём Instagram. — В нашем зоопарке живёт европейский лось — его легко отличить по рогам-веточкам. А у его американского собрата они будут напоминать скорее лопату». На последней фотографии можно увидеть, как лось будет выглядеть с уже выросшими рогами.

Денис родился в Ленинградском зоопарке в 2011 году. Несмотря на суровый вид, он очень ласков с людьми — сотрудниками зоопарка.

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