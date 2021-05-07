Скончался бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачёв. Об этом 7 мая со ссылкой на начальника департамента информационной политики Томской области Алексея Севостьянова сообщает ТАСС.
«Сегодня вечером, 7 мая, в Москве на 101-м году жизни скончался почетный гражданин Томской области Егор Лигачёв», — цитирует агентство собеседника. По предварительной информации, смерть могла наступить в результате двусторонней пневмонии.
Егор Лигачёв запомнился как автор произнесенной в 1988 году на съезде КПСС фразы «Борис, ты не прав», адресованной Ельцину. Кроме того, он был одним из авторов антиалкогольной кампании 1985 года. В рамках нее, в том числе, вырубались виноградники.
Автор: телеканал «Ностальгия»/DerAndrej82/YouTube
Лигачев родился в Томской губернии 29 ноября 1920 года, окончил Московский авиационный институт. С 1946 года — секретарь Новосибирского обкома ВЛКСМ по пропаганде и агитации. В 1961 году занял пост заместителя завотделом пропаганды и агитации ЦК КПСС. В 1983 году был избран секретарем ЦК КПСС.