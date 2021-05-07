Рекордным стало число сообщений о пропаже несовершеннолетних — 46. «Обратите внимание: в большинстве случаев речь идёт не о малышах, потерявших маму, а об ушедших из дома подростках. Причины могут быть самыми разными: недостаток внимания, гиперопека, проблемы с учёбой, первая любовь… Такие поиски обычно не афишируются, ведутся без распространения ориентировок в сети и массового сбора добровольцев. В то же время это большая и очень непростая часть повседневной работы отряда», — сообщает отряд в своём паблике «ВКонтакте» 7 мая.
В целом по России в апреле в отряд поступило 3033 заявки. Найдены живыми 2168 человек, погибшими — 167.
«К сожалению, у нас по сей день есть и незавершённые поиски. Посмотрите на фотографии в этом альбоме: https://vk.com/album-41515336_176299849 Все эти люди до сих пор не найдены. Возможно, вы где-то видели эти лица. Если вы узнали кого-то из пропавших и можете помочь в поиске, позвоните по телефону нашей горячей линии 8–800–700–54–52», — просят поисковики.