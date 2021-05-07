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Жителя Кемерово обвиняют в смерти безбилетника. Мужчина вытолкнул его из трамвая

Пожилой житель Кузбасса стал фигурантом уголовного дела после того, как толкнул не пожелавшего платить за проезд пассажира трамвая. Подробности этой истории 7 мая приводит СУ СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, 2 мая этого года 62-летний мужчина стал свидетелем конфликта пассажира и водителя трамвая в Кемерово. Первый зашёл в вагон, но не оплатил проезд, на что второй заявил, что движение не начнётся, пока он не приобретёт билет или не выйдет из салона.

Тогда пожилой очевидец этой ссоры вытолкнул безбилетника из трамвая. Тот упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание. Прохожие вызвали ему скорую помощь. Однако он скончался от полученной травмы в больнице.

После этого 62-летнего мужчину задержали и предъявили ему обвинение. Уголовное дело возбуждено по 4 части 111-й статьи УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В ближайшее время его могут взять под стражу.

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Комментарии (9)

Riptide
Шёл трамвай десятый номер,
На площадке кто-то помер ...
AlBerkut
Это 109 в чистом виде.
Никакого умысла ни на причинение смерти, ни какого либо вреда здоровью нет. Так что 109 УК РФ.
lenten
"умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"
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Странная формулировка. Цель была вытолкнуть из салона, а не причинить вред.
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