Жителя Кемерово обвиняют в смерти безбилетника. Мужчина вытолкнул его из трамвая

Пожилой житель Кузбасса стал фигурантом уголовного дела после того, как толкнул не пожелавшего платить за проезд пассажира трамвая. Подробности этой истории 7 мая приводит СУ СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, 2 мая этого года 62-летний мужчина стал свидетелем конфликта пассажира и водителя трамвая в Кемерово. Первый зашёл в вагон, но не оплатил проезд, на что второй заявил, что движение не начнётся, пока он не приобретёт билет или не выйдет из салона.

Тогда пожилой очевидец этой ссоры вытолкнул безбилетника из трамвая. Тот упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание. Прохожие вызвали ему скорую помощь. Однако он скончался от полученной травмы в больнице.