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«Постоянно пытается укусить». Тюленёнок «с поплавком», найденный под Петербургом, идёт на поправку

Фонд друзей балтийской нерпы выходил тюленя, проглотившего посторонний предмет

Серый тюленёнок, которого в конце прошлого месяца нашли в районе Выборгского залива, идёт на поправку, но немного устал от лечения и начал проявлять характер. О его состоянии 7 мая сообщает «Фонд друзей балтийской нерпы» в своём паблике «ВКонтакте».

Фото: Кадр из видео Спасение тюленей 699–23–99 / vk.com/sealrescue
Фото: Спасение тюленей 699–23–99 / vk.com/sealrescue
Фото: Спасение тюленей 699–23–99 / vk.com/sealrescue
Фото: Спасение тюленей 699–23–99 / vk.com/sealrescue
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Как говорится в сообщении, малыш стал чувствовать себя намного лучше. «С его большими проблемами нам удалось справиться без операции. Но из-за всяких неприятных процедур он к нам относится очень злобно и постоянно пытается укусить», — добавили сотрудники фонда.

Как ранее писала «Фонтанка», серого тюленёнка нашли на льдине в апреле. Тогда сообщалось, что он мог проглотить поплавок от рыбацкой сети или нечто подобное и получил серьёзное повреждение кишечника, когда предмет выходил из организма. В фонде сообщили, что малыш стал восьмым по счёту обитателем центра.

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Комментарии (2)

ushkuinik
А может это и хорошо - будет держаться в стороне от людей.
Свободу Лёхе!
Вид у него действительно - сердитый! )
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