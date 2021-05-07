Серый тюленёнок, которого в конце прошлого месяца нашли в районе Выборгского залива, идёт на поправку, но немного устал от лечения и начал проявлять характер. О его состоянии 7 мая сообщает «Фонд друзей балтийской нерпы» в своём паблике «ВКонтакте».
Как говорится в сообщении, малыш стал чувствовать себя намного лучше. «С его большими проблемами нам удалось справиться без операции. Но из-за всяких неприятных процедур он к нам относится очень злобно и постоянно пытается укусить», — добавили сотрудники фонда.
Как ранее писала «Фонтанка», серого тюленёнка нашли на льдине в апреле. Тогда сообщалось, что он мог проглотить поплавок от рыбацкой сети или нечто подобное и получил серьёзное повреждение кишечника, когда предмет выходил из организма. В фонде сообщили, что малыш стал восьмым по счёту обитателем центра.