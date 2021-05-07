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ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину для экстренного применения и продолжает инспекцию «Спутника V»

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала вакцину китайской компании Sinopharm для экстренного применения против коронавируса.

«Сегодня ВОЗ включила в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19 пекинскую вакцину Sinopharm, которая стала шестой вакциной, получившей сертификацию со стороны ВОЗ в отношении безопасности, эффективности и качества», — заявил 7 мая на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус (цитата по ТАСС).

По его словам, этот шаг расширил список препаратов для иммунизации от COVID-19, которые могут быть приобретены через международный механизм COVAX. До сегодняшнего дня в списке препаратов ВОЗ, рекомендованных для экстренного применения против коронавируса, значились пять препаратов:

  • Comirnaty, разработанная компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии,
  • вакцина от компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson,&nbsp;
  • вакцина компании Moderna (США),
  • два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета.

Вопрос о возможном включении «Спутника V» в этот список изучается. ВОЗ «анализирует данные и получает дополнительную информацию». «В апреле наша команда проводила инспекции в России, изучая клиническую практику вместе с Европейским агентством лекарственных средств (EMA). <…> Мы ожидаем, что инспекции завершатся в первую неделю июня. Если у нас будет полное досье и вся необходимая информация, то мы сможет созвать заседание технической консультативной группы [для рассмотрения вопроса о включении вакцины «Спутник V» в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения]», — объявила помощник генерального директора организации Марианджела Симао (цитата по ТАСС).

ВОЗ призвала все государства приостановить патентную защиту вакцин от коронавируса в целях увеличения их производства в мире. Как отметил Гебрейесус, приостановка патентной защиты «должна будет сопровождаться передачей технологий и ноу-хау» для вакцин. По его словам, нынешняя эпидемиологическая ситуация в мире это «беспрецедентный кризис, который требует беспрецедентных действий».

COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Он поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее богатых государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин.

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Комментарии (2)

mwr
а со спутником, видать, что то не так
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