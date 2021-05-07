ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину для экстренного применения и продолжает инспекцию «Спутника V»

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала вакцину китайской компании Sinopharm для экстренного применения против коронавируса.

«Сегодня ВОЗ включила в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19 пекинскую вакцину Sinopharm, которая стала шестой вакциной, получившей сертификацию со стороны ВОЗ в отношении безопасности, эффективности и качества», — заявил 7 мая на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус (цитата по ТАСС).

По его словам, этот шаг расширил список препаратов для иммунизации от COVID-19, которые могут быть приобретены через международный механизм COVAX. До сегодняшнего дня в списке препаратов ВОЗ, рекомендованных для экстренного применения против коронавируса, значились пять препаратов: