Муж Instagram-блогера Кристины Журавлевой написал явку с повинной, признавшись в убийстве молодой жены. Как сообщает 7 мая СУ СК по Свердловской области, 33-летнему неработающему местному жителю предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Как пишет E1.RU, причиной трагедии стали семейные конфликты: по словам обвиняемого, жена устраивала ему скандалы.
Кристина Журавлева пропала в начале апреля, но сообщений в полицию от её родных или друзей не поступало. По данным следствия, днём 5 апреля обвиняемый задушил свою 28-летнюю супругу у них дома, а ночью 9 апреля спрятал тело в лесу на территории Сысертского района. Прохожий случайно нашёл женщину 16 апреля. Её долго не могли опознать, поскольку не было заявлений о пропаже.
30 апреля в полицию обратился сам обвиняемый с заявлением об исчезновении супруги. Следственный комитет и полицейские пришли к выводу, что обнаруженная в лесу погибшая женщина и является той самой без вести пропавшей супругой. «В ходе дальнейших мероприятий была установлена причастность обвиняемого к убийству женщины, в итоге задержанный дал признательные показания относительно мотива и обстоятельств совершённого преступления», — отмечается в сообщении.
Суд заключил мужчину под стражу. Наказание за совершение указанного особо тяжкого преступления предусматривает до 15 лет лишения свободы.