FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +7
74.58р89.68р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
7
Печать

В убийстве екатеринбургской бьюти-блогера сознался её муж

Муж Instagram-блогера Кристины Журавлевой написал явку с повинной, признавшись в убийстве молодой жены. Как сообщает 7 мая СУ СК по Свердловской области, 33-летнему неработающему местному жителю предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Как пишет E1.RU, причиной трагедии стали семейные конфликты: по словам обвиняемого, жена устраивала ему скандалы.

Кристина Журавлева пропала в начале апреля, но сообщений в полицию от её родных или друзей не поступало. По данным следствия, днём 5 апреля обвиняемый задушил свою 28-летнюю супругу у них дома, а ночью 9 апреля спрятал тело в лесу на территории Сысертского района. Прохожий случайно нашёл женщину 16 апреля. Её долго не могли опознать, поскольку не было заявлений о пропаже.

30 апреля в полицию обратился сам обвиняемый с заявлением об исчезновении супруги. Следственный комитет и полицейские пришли к выводу, что обнаруженная в лесу погибшая женщина и является той самой без вести пропавшей супругой. «В ходе дальнейших мероприятий была установлена причастность обвиняемого к убийству женщины, в итоге задержанный дал признательные показания относительно мотива и обстоятельств совершённого преступления», — отмечается в сообщении.

Фото: Фото sverdlovsk.sledcom.ru
ПоделитьсяПоделиться

Суд заключил мужчину под стражу. Наказание за совершение указанного особо тяжкого преступления предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Фото: Фото sverdlovsk.sledcom.ru

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

reyals
А нечего было мужа доводить.
Adriana_Celentana
Ну сам факт, что с 5 апреля до 16 (и то спасибо случайномупрохожему) никто не спохватился, куда исчезла молодая женщина, многое говорит о ней, её соц роли и ценности тех истин, которые она несла через блог.
dedmoroz_5e4d8827384c2
муж и жена одна бьюти
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний